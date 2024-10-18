الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رياضة

ريال مدريد يحدد خطة التعاقد مع أرنولد

ارنولد
ارنولد

 أكدت بعض التقارير الصحفية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع الإنجليزي ألكسندر أرنولد ظهير فريق ليفربول، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد بهذا المركز.

ويبحث نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع ظهير أيمن خلال الفترة المقبلة، ويأتي على رأس تلك الاختيارات هو ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والذي يعد من أفضل اللاعبين بهذا المركز في العالم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد هدفه الأساسي هو ضم ألكسندر أرنولد بشكل مجاني في الصيف المقبل مع نهاية عقده مع ليفربول.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن ليفربول حاول التواصل مع اللاعب مؤخرًا والوصول لاتفاق من أجل تجديد عقده والاستمرار مع الفريق، إلا أنهم لم يصلوا لأي اتفاق حتى الآن.

وذكرت صحيفة ماركا، أن عدم وجود اتفاق لتجديد عقد أرنولد، قد يجعل الإدارة تُعجل برحيل اللاعب في يناير المقبل وعدم الانتظار لرحيله مجانا.

وتأتي فكرة التعاقد مع ألكسندر أرنولد مجانًا على طريقة كيليان مبابي، والذي ضمه الفريق مجانًا أيضًأ بعد نهاية عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

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