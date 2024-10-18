محافظ قنا يعتمد تعريفة الركوب الجديدة

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ، اليوم الجمعة، زيادة تعريفة الأجرة الجديدة على جميع المواصلات العامة والخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، بنسبة من 10 لـ 15%، وتشمل سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسي، وذلك عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين.

المواقف العمومية والداخلية بقنا

ومن جانبه كلف محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين للمرور على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي وضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، مع طباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين، ووضع لافتات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على مصالح المواطنين.

تشكيل غرفة عمليات بقنا

كما وجه محافظ قنا، بتشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى المواطنين،

على الأرقام (0963329542 - 0963328472 - 0963337291)، والخط الساخن 15541.