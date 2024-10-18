حملات إزالة المخالفات والإشغالات بـ 6 مدن جديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نتائج حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات والظواهر العشوائية بعددٍ من المدن الجديدة، بالتعاون مع الشرطة، والتي شملت مدن: السادات، و6 أكتوبر، والشروق، والشيخ زايد، وبدر.



وشدد وزير الإسكان، على أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة، وهذه مسئوليتهم المباشرة، بجانب تنفيذ قرار حظر تحويل الوحدات السكنية، أو البدرومات أسفل العمارات السكنية لأنشطة تجارية أو غيرها حفاظًا على المظهر الحضاري.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير، أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة الإشغالات أمام مول السلام بالمنطقة الأولى بالمدينة، وإعادة تنظيم المنطقة المحيطة بالمول بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي والنظام.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة موسعة بالمحاور المركزية استهدفت مركبات النقل التي تخالف قواعد السير المحددة، وتضر بالبنية التحتية للمدينة، وأسفرت الحملة عن ضبط سيارتي نقل ولودر لمخالفة اشتراطات التشغيل.

وأشار المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالف بدور سطح أحد العقارات السكنية بالحى الثالث شرق، والمتمثلة فى زيادة النسبة البنائية، حيث تم إزالة السقف الخرساني الخارج عن حدود النسبة القانونية، وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وفى سياق متصل، أشار رئيس جهاز الشروق، إلى أنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالأسواق التجارية الواقعة بمركز خدمات منطقة إسكان المستقبل، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر إشغال مع مصادرة الإشغالات، وكذا إزالة التندات غير المطابقة وإخلاء ممرات المشاة.

وقالت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن الجهاز واصل شنّ حملاته لمحاربة ظاهرة نباشي القمامة ومداهمة أماكن الفرز والتصنيف بجميع أحياء المدينة، وأسفرت آخر الحملات عن ضبط عدد من المركبات "تروسيكل" مخالفة لضوابط التشغيل، وتم رفع المحتويات المضبوطة ونقلها إلى المقالب العمومية والتحفظ على التروسيكلات بمقر الحركة بالجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تنفيذ حملات مسائية لرفع الإشغالات من المحال أسفل العمارات بالحي الأول، وكذلك في الطرق والشوارع الرئيسية.

وأعلن المهندس محمد عبد العزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، انه تم شن حملة بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل منير، وبالتعاون مع شرطة المرافق، لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمنطقة الصناعية أمام مجمع الورش بالمنطقة الحرفية.

وأضاف: أسفرت الحملة عن التحفظ على محتويات الإشغالات ومصادرتها، كما تم إزالة الاشغالات أمام الورش والمحال المخالفة، وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الجهاز، كما تم إزالة بعض المخالفات أعلى العمارات بالحي الثالث وتم تحرير محاضر للمخالفين.

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