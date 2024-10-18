أرتيتا يكشف موقف ساكا قبل مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، بدد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، قلق جماهير فريقه بشأن حالة لاعبه بوكايو ساكا، الذي عاد مصابا خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي.



وخلال مؤتمر صحفي، أكد المدرب الإسباني أن "إصابة ساكا ليست خطيرة، فهو يتحسن بشكل جيد"، وذلك قبل مواجهة بورنموث غدا السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكمل "لقد كان جيدا بما يكفي تقريبا للمشاركة في المباراة الثانية للمنتخب الإنجليزي، واليوم سيخضع لاختبار أخير، ونتمنى أن يكون جاهزا للمشاركة غدا".



وبسؤاله عن حالة كاي هافيرتز، أجاب "لقد عانى من مشاكل قليلة، لكننا استطعنا التعامل مع الأمر، خاصة في ظل تواصلنا الجيد مع الألمان، وإذا تدرب اليوم جيدا، ستكون هناك فرصة لمشاركته أمام بورنموث".

كما تطرق أرتيتا، للحديث عن مدى إمكانية اعتماده على جابرييل مارتينيلي، قائلا "لقد وصل بالأمس فقط إلى لندن، ويجب أن نقرر ما إذا كنا سنجازف به، رغم أنني أعلم أنه يريد اللعب".



واستبعد مدرب الجانرز، عودة لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد للملاعب قبل الأسبوع القادم، مؤكدا أنه دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

