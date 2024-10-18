انطلاق الموسم الجديد من دوري سيدات الطائرة اليوم

ينطلق اليوم الجمعة الموسم الجديد من دوري سيدات الكرة الطائرة 2024 - 2025، حيث يلعب الأهلي حامل اللقب مع العبور في السادسة مساء، بينما يلتقي الزمالك نظيره المعادي في تمام الرابعة مساء.

وفي مواجهات أخرى يلعب الساعة الرابعة مساء، سموحة مع وادي دجلة والصيد مع أصحاب الجياد وهليوبوليس مع دلفى وسبورتنج ضد الشمس.

بينما تقام في تمام الساعة السادسة مساء، هليوليدو مع المقاولين والطيران ضد الزهور.

وكانت قرعة الدوري قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة.

بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.



الجدير بالذكر أن فريق الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.