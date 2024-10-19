الاستماع لخطط 3 وزراء ومناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم، تفاصيل أجندة البرلمان

تشهد جلسات مجلس النواب، الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلقاء ثلاث وزراء بيانات عن سياسات وخطط وزاراتهم، بالإضافة إلي مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية عن مشروعات قانون واتفاقيات دولية.

المجلس الوطنى للتعليم

يناقش في جلسته العامة الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

مناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

وكشف تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي.

أهداف إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

كما يهدف إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

عرض بيانات وزراء الحكومة أمام مجلس النواب

وتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، الاستماع لبيانات 3 من وزراء الحكومة لعرض خطة عمل الفترة المقبلة.

الاستماع لبيان وزير الزراعة

وقرر مكتب المجلس دعوة علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإلقاء بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية بجلسة يوم الأحد المقبل.

الاستماع لبيان وزير التموين

كما تم دعوة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لإلقاء بيانه بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتعبها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين، بجلسة يوم الإثنين المقبل.

الاستماع لبيان وزير التعليم أمام النواب

وحدد مكتب المجلس يوم الثلاثاء المقبل للاستماع لبيان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

