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سياسة

مجلس النواب يناقش 5 اتفاقيات دولية الأسبوع المقبل، تعرف عليها

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تشهد الجلسات العامة لـمجلس النواب الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس،  مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اتفاقيات دولية موقعة بين مصر وجهات خارجية.

تقارير اللجان النوعية 

وتأتى تلك التقارير كالتالي:

-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۱۰ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية  IFC.

-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٧٤ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي.

الميناء الجاف والمركز اللوجستي

-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۹۸ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي. 

عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية

- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۹۹ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. 

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اتفاقيات دولية الجلسات العامة الشئون الدستورية الخطه والموازنه التمويل الدولي بنك التنمية الأفريقي تقارير اللجان النوعية

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