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الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

مصرع أسرة كاملة،
مصرع أسرة كاملة، فيتو

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أصدقاء وأقارب وجيران أسرة “أمين سيد” الذي توفي برفقة زوجته وأبنائه الثلاث، داخل شقتهم بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، متأثرين بتسرب الغاز الذي حدث أثناء تواجدهم بالمنزل.

تسليم جثامين ضحايا حادث تسرب غاز بالعاشر من رمضان لذويهم

الواقعة كشفها أحد المواطنين، عندما استيقظ ولاحظ عدم خروج الأب والأبناء إلى أشغالهم ودراستهم فقام بطرق باب الشقة فلم يردوا فقام بمساعدة الجيران بكسر الباب ليجدوا 4 منهم متوفين فيما جرى نقل ابنتهم "سلمى" 16 عامًا إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية الفائقة.

حزن على السوشيال ميديا بعد مصرع أسرة كاملة،فيتو
حزن على السوشيال ميديا بعد مصرع أسرة كاملة، فيتو

حزن على السوشيال ميديا بعد مصرع أسرة كاملة

تحولت صفحات السوشيال ميديا “فيسبوك” لكل من يعرف "أمين سيد" 43 عامًا الموظف بإحدى شركات العاشر من رمضان وزوجته “أميرة سعيد” 36 عامًا والطالب “سيد أمين سيد” الصف الثاني الإعدادي بمدرسة الحرية والطالبة “سلمى أمين سيد” الصف الثاني مدرسة السادات الثانوية بنات، والطالبة الجامعية “ندا أمين سيد”جميعهم من محافظة المنيا إلى حزن وألم وكلمات صعبة تنم عن حدث جلل وقع لكل من يعرف تلك الأسرة التي وصفوها بالمحترمة والطيبة.

حزن على السوشيال ميديا بعد مصرع أسرة كاملة،فيتو1
حزن على السوشيال ميديا بعد مصرع أسرة كاملة،فيتو

فاجعة إنسانية.. مصرع أسرة كاملة بسبب تسرب الغاز بالعاشر من رمضان

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بوفاة 4 أشخاص، بينهم زوجان وهما: "أمين السيد" 43 عامًا موظف بإحدى شركات العاشر من رمضان وزوجته "أميرة سعيد" 36 عامًا وأبناؤهم "السيد" 17 عامًا و"ندى" 18 عامًا وإصابة ابنتهما "سلمى" 16 عامًا بحالة اختناق، (قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى العاشر الجامعي وتلحق بهم).

حزن على السوشيال ميديا بعد مصرع أسرة كاملة،فيتو2
حزن على السوشيال ميديا بعد مصرع أسرة كاملة، فيتو

وتبين من التحريات الأولية وفاة المتوفين إثر استنشاقهم غاز أثناء نومهم بمسكنهم فيما جرى التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

 

تسليم جثامين ضحايا حادث تسرب غاز بالعاشر من رمضان لذويهم

وسلمت مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق الساعات الماضية جثامين زوجين وأبنائهم الثلاثة الذين لقوا حتفهم إثر استنشاقهم غاز داخل منزل الأسرة بمدينة العاشر من رمضان لذويهم تمهيدًا لدفنهم بمقابر أسرهم بمحافظة المنيا.

 

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