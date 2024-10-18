الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

سحب عينة من طعام تسبب في تسمم أسرتين بالكامل في سوهاج

حالة تسمم، فيتو
حالة تسمم، فيتو

باشرت نيابة طما الجزئية التحقيق في إصابة ربة منزل وأطفالها وشقيقتها وأطفالها بحالة قيء إثر تسمم غذائي في طما إحدى مدن سوهاج.

وأمرت نيابة طما الجزئية بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين للاستماع لأقوالهم، كما طلبت النيابة انتداب مفتش الأغذية لأخذ عينة من الطعام لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

 وكشفت التحقيقات، أن الأسرتين ليلة الواقعة تناولوا طعام كان معد مسبقا وموضوع خارج الثلاجة، مما نتج عن حالة إعياء، ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تسمم أسرتين كاملتين في طما

 تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه ما يفيد تلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بورود بلاغ للرائد محمود ذكي، يفيد بوصول: "وفاء ا ع ا"، 34 عامًا - ربة منزل، وشقيقتها "آيه"، 20 عامًا - بدون عمل، وأبناء الأولى “ أحمد م ع ا”، 3 سنوات، “رضوى”،  9 سنوات - تلميذة، “ريتاج”، 7 سنوات تلميذة، “مريم”، 14 عامًا -طالبة، “راندا”، 15 عامًا - طالبة".

 
وأنجال شقيق الثانية  “خديجة م ا ع"، 5 سنوات، “يزن ”، سنتين، “ياسين”، سنتين،  إلى مستشفى طما المركزي مصابين “ حالة تسمم ” "ادعاء تناول طعام فاسد معد بالمنزل” ومقيمين بمركز طما.

 

التحقيقات تكشف نفي الشبهة الجنائية 

وخلال التحقيقات أفادت الأولى والثانية ووالدهما “أحمد ع ا ح ”، 59 عامًا - موظف، مقيم بذات الناحية أثناء تواجدهم بالمنزل تناولوا طعام معد بالمنزل منذ أمس متروك خارج الثلاجة أعقبه شعورهم بآلام بالبطن ولم يتهموا أحدًا بالتسبب فـي ذلك  ونفوا الشبهة الجنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق التي طالبت بسحب عينة من الطعام للفحص الطبي. 
 

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