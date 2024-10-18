الجمعة 18 أكتوبر 2024
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حملة لمواجهة وصلات المياه الخلسة بدمياط الجديدة 

وصلات المياه
وصلات المياه

صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن لجنة الخلسة بالجهاز بالتعاون مع إدارتى التنمية والأمن بالجهاز وبالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة قامت بشن حملة مكبرة بموقع(2) بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر " بالمجاورة ( 34 ) بنطاق الحى السادس بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن فصل عدد (33) وصلة خلسة وضبط عدد (22 ) موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الإستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة..منوها إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة. 

وأشار رئيس الجهاز أن تلك الخطوة تأتى في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالاهتمام والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستيداء حقوق الدولة فى كافة القطاعات.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجهاز على إستمرار تلك الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة"،وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوي، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية للوصول إلى نسبة 100% تركيب عدادات بجميع مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة.

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