مفاجأة بشأن مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة

أعلن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن عقد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سيتم تمديده خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو، قال لابورتا "سنقوم بتمديد عقد ليفاندوفسكي، بمجرد وصوله إلى 50% من المباريات".

وأضاف رئيس البارسا "هذا بند موجود بالفعل في عقد ليفاندوفسكي".

عقد رعاية شركة عالمية لبرشلونة

وفي سياق آخر، أكد رئيس برشلونة، قرب إعلان ناديه عن عقد رعاية جديدة مع شركة ملابس عالمية.

وعن ذلك، قال "سيكون العقد الأفضل في عالم كرة القدم، وكان من الممكن توقيعه في أغسطس الماضي، لكنني أردت الحصول على العرض الأفضل".

واستطرد "لقد قدموا أفضل عرض لنا، وفازوا بالفعل برعاية النادي، وستكون شراكة لمدة 10 سنوات".

وفي ختام تصريحاته، شدد لابورتا على أن هذا العقد سيساعد النادي، على المزيد من التحسن في الجانب الاقتصادي.