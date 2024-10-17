الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سينر يقهر ديوكوفيتش بعد أيام من حصد بطولة شنغهاي المفتوحة

سينر, فيتو
سينر, فيتو

واصل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًّا، مسلسل تفوقه على النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش بعد أن تغلب عليه اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة الملوك الستة الاستعراضية بموسم الرياض، التي تقام على الملاعب الصلبة، بمجموعتين لواحدة.

وبعد ساعتين ونصف تقريبًا من المنافسة، استطاع صاحب الـ23 عامًا حسم الأمور لصالحه بعد أن حسم المجموعة الأولى بتفوق واضح 6-2.

بينما حسم ديوكوفيتش المجموعة الثانية من خلال شوط كسر التعادل "التاي بريك" بنتيجة 7-6 (7-0).

أما المجموعة الثالثة، فدانت فيها الأفضلية للمصنف الأول عالميًّا بنتيجة 6-4، ليحجز بطاقة النهائي الأولى.

وواصل سينر بهذه النتيجة مسلسل تفوقه على نولي للمباراة الرابعة على التوالي، والتي كان آخرها منذ أيام قليلة في نهائي بطولة شنغهاي المفتوحة للأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، عندما تغلب عليه بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 (7-4) و6-3.

وسينتظر سينر في النهائي المتأهل من نصف النهائي الآخر بين الإسبانيين الأسطورة رافائيل نادال، وكارلوس ألكاراز.

وستكون هذه المواجهة هي الرابعة بين اللاعبين، حيث يتفوق رافا بمواجهتين، مقابل واحدة لصاحب الـ21 عامًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإيطالي يانيك سينر نوفاك ديوكوفيتش بطولة الملوك الستة موسم الرياض ديوكوفيتش بطولة شنغهاي المفتوحة

مواد متعلقة

سينر يسيطر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

سينر يتوج بلقب بطولة شنغهاي للتنس على حساب ديوكوفيتش

الأكثر قراءة

رسميا، ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

منصة "إكس" تصدم شيرين عبد الوهاب قبل خروجها في بث مباشر على تيك توك

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية