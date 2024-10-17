الزناتي: العلاقات مع أذربيجان تقوم على أساس قوي من التقارب

أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، أن العلاقات بين دولتي مصر وأذربيجان تتسم على مدار تاريخها بأنها طيبة، فغير أن مصر من الناحية السياسية كانت في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان في ديسمبر 1991 ثم تبادل البلدين للتمثيل الدبلوماسي عام 1992، فإن العلاقات الممتدة بين البلدين استمرت في القيام على أساس قوي من التقارب، خاصة أن شعبيهما تربطهما قيم ثقافية مشتركة وعادات وتقاليد متقاربة جاء ذلك في بدء أعمال الحوار المفتوح الذي تنظمه لجنة الشؤون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين.

العلاقات المصرية الأذربيجانية

وأشار «الزناتي» خلال اللقاء المفتوح مع ألخان بولوخوف، السفير الأذربيجانيين القاهرة التي نظمت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الخميس، أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورات مهمة تم تتويجها بزيارة رسمية للرئيس السيسي إلى باكو عاصمة أذربيجان العام الماضي، وقبلها شهدت العلاقات بين الدولتين أيضًا تعاونًا ثنائيًّا في العديد من الخطوات منها ما شهدته اللجنة المشتركة بين الدولتين عام 2007 لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين‏، وتم خلالها الاتفاق على إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والصناعية‏ المشتركة.



التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان

وأشار وكيل النقابة، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان وصل الآن نحو 26 مليار دولار، فضلًا عن اتفاقات متعددة الأغراض بين البلدين منها اتفاقيات للتعاون الثقافي والعلمي والفني، ومحضر للتعاون في مجال الشؤون القنصلية وآخر للتعاون الإعلامي، واتفاقية للتعاون الأمني عام وأخرى للنقل الجوي عام بالإضافة إلى اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل الاستثمارات، وأخرى للتعاون بين وزارت المالية والتنمية الاقتصادية والصحة.

وأوضح أيضًا أن هناك اتفاقيات للتعاون الرياضي والسياحي وتبادل التحويل النقدي، ومكافحة الجرائم والتعاون الفني بين وزارة البيئة والثروات الطبيعية في جمهورية أذربيجان ووزارة البترول المصرية، بالإضافة مذكرة للتفاهم حول التعاون في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات واتفاقية للتعاون الجمركي والتعاون بين المركز الأذربيجاني المصري للأبحاث العلمية بين وزارتى الزراعة في أذربيجان ومصر.



وأشار إلى أنه فى عام 2022 نتج عن اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية المنعقدة بالعاصمة"باكو" توقيع 5 مذكرات للتفاهم منها مذكرة للتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمصر ووكالة تنمية المشروعات هناك.ومذكرة تفاهم بإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذرى بين وزارة التجارة والصناعة بمصر ومؤسسة ترويج للصادرات والاستثمار بأذربيجان تهدف لدعم الشراكة بيننا.



واختتم الزناتي قائلا:" وبالإضافة لكل ما سبق من علاقات وتعاون بين البلدين فإن أذربيجان مازالت تواصل استعداداتها على أرضها لإستضافة قمة المناخ الـ 29 فى نوفمبر المقبل التي يُتوقع أن تشهد جهودًا كبيرة لحثّ الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتمويل قضايا المناخ وهو مايضيف الكثير من الأهمية لهذا اللقاء الذى تستضيف فيه لجنة الشئون الخارجية والعربية السفير الأذربيجاني بالقاهرة"إلخان بولوخوف" اليوم فى هذا اللقاء بنقابة الصحفيين لطرح رؤاه حول التعاون بين مصر وبلاده وكذلك كل ما يرتبط بقمة المناخ".