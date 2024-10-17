صدمة قوية لمنتخب اليد قبل بطولة كأس العالم

كرة اليد، تعرض يحيى الدرع، نجم منتخب مصر لكرة اليد، لإصابة قوية أقرب إلى قطع في الرباط الصليبي.

تفاصيل إصابة يحيى الدرع

جاء ذلك بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة فريقه فيزبريم المجري أمام فريديريشيا الدنماركي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسقط الدرع على أرض الملعب بعد إصابته في الركبة، وخرج محمولًا على أكتاف زملائه.

وفاز فيزبريم على فيدريشيا بنتيجة 34-32 في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ومن المرجح أن يغيب الدرع عن بطولة العالم التي تقام مطلع العام المقبل، في ضربة قوية لمنتخب مصر لكرة اليد.