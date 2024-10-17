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أخبار مصر

4 مجالات رئيسية تشارك بجائزة البريكس للمبتكرين الشباب

رعاية المبتكرين والنوابغ،
رعاية المبتكرين والنوابغ، فيتو
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أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تلقي طلبات الشركات الناشئة الراغبة في المشاركة بجائزة البريكس السابعة للمبتكرين الشباب التي سيتم تنظيمها في سوتشي – روسيا الاتحادية في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2024، بجوائز إجمالية تصل إلى 50 ألف دولار، علمًا بأن آخر موعد لتلقي الطلبات 19 أكتوبر 2024.

 

تشمل المجالات الرئيسية للمسابقة:
1. التكنولوجيا الخضراء لصناعة الكيماويات
2. التكنولوجيا الخضراء لصناعة الأغذية
3. التكنولوجيا الخضراء للصناعة الزراعية
4. تقنيات الذكاء الاصطناعي
كما تحتوي الجائزة على ترشيح خاص بعنوان "البلاديوم في تكنولوجيا المستقبل"، والذي سيتم منحه بشكل منفصل.

 

الشركات الناشئة الراغبة في المشاركة بجائزة البريكس

وسيتم عقد التقييم النهائي لمشاريع المبتكرين الشباب بشكل شخصي خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2024 خلال فعاليات منتدى العلماء الشباب لدول البريكس، وستقتصر عروض تقديم المشاريع على 10 دقائق لكل مشروع، وسيتم منح الجوائز لأعلى 3 مشاريع حاصلة على أعلى الدرجات، بجوائز إجمالية تبلغ 50 ألف دولار أمريكي (25 ألف دولار للمركز الأول، 15 ألف دولار للمركز الثاني، و10 آلاف دولار للمركز الثالث).

جدير بالذكر أن جائزة البريكس السابعة للمبتكرين الشباب تقام على هامش منتدى العلماء الشباب لدول البريكس، وتهدف إلى استعراض أفضل نتائج البحوث العلمية والمشاريع المبتكرة، مع التركيز على الابتكارات التكنولوجية التي تساهم في تطوير الفروع العلمية والتكنولوجية لدول البريكس.

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