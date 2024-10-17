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حوادث

غلق كلي لنفق محمد نجيب أسفل الدائري الأوسطي لمدة 30 يوما

غلق كلى لنفق محمد
غلق كلى لنفق محمد نجيب أسفل الدائرى الأوسطى

قررت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، إجراء تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بربط امتداد محور محمد نجيب بالقطار السريع بالقاهرة.

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وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بربط امتداد محور محمد نجيب بالقطار السريع؛ مما يستلزم الغلق الكلى لنفق محمد نجيب أسفل الدائري الأوسطي.

وقال مصدر أمني: على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (30 يوما) ليلًا ونهارًا اعتبارًا من يوم الجمعة الساعة 12,5 صباحًا الموافق 18/10/2024.

 

وسيتم تحويل الحركة المرورية المرحلة يمينًا تجاه الطريق الدائري الأوسطي.


ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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