محمود جاد يتعرض للإصابة في معسكر المصري بالمغرب

تعرض محمود جاد حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي لإصابة خفيفة خلال معسكر الفريق الحالي بالمغرب.

وجاءت إصابة جاد نتيجة اصطدامه باحد زملاؤه خلال تدريبات المصري الجماعية بمعسكر المغرب، ويحتاج جاد الي راحة سلبية لمدة يومين يعود بعدها للتدريبات مرة أخري.

المصري يخسر وديًا بالمغرب أمام الجمعية الرياضية المنصورية بهدفين لهدف

فاز فريق الجمعية الرياضية المنصورية المغربي على فريق المصري بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الخميس على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية وذلك في ثاني مباريات المصري الودية بمعسكره المغلق المقام بالمملكة المغربية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الجمعية الرياضية المنصورية بهدفين للاشئ أحرزهما في الدقيقتين الحادية والعشرين والخامسة والثلاثين، وفي الشوط الثاني ضغط فريق المصري بشدة وأسفر هذا الضغط عن ركلة جزاء ترجمها محمود حمادة بنجاح في الدقيقة الخامسة والأربعين، ولم يسعف الوقت المتبقي من عمر المباراة لاعبي المصري لإدراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز المنصورية بهدفين لهدف.

مثل المصري في الشوط الأول : محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسن علي لخط الظهر، خالد الغندور، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط يتقدمهما الثلاثي ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم،فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما شهد الشوط الثاني الدفع تباعًا بليستويل أمانكونا ومحمد هاشم ومحمد الشامي وعمرو سعداوي ومحمود حمادة وعبد الإله حفيظي وأحمد القرموطي وكريم بامبو ومحمد مخلوف وبابا بادجي بدلا من كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسن علي، خالد الغندور، يوسف الجوهري، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم،فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

ويخضع عبد الاله حفيظي للاختبار خلال معسكر الفريق الحالي بالمغرب تمهيدا للتعاقد معه

وفي حالة اقتناع علي ماهر المدير الفني لفريق المصري به سيتم التعاقد معه وقيده في القائمه الافريقيه

وفي هذه الحالة سبكون المصري مطالب بالاستغناء أو اعاره اي للاعب من المقيدين الاجانب بالقائمه الافريقيه فوق السن علما ان المصري له الحق في قيد لاعبين تحت السن اخرين حيث بناء علي اللائحة يحق له قيد خمس اجانب فوق السن وثلاثة تحت السن

حفيظي كان لاعب سابق في الرجاء المغربي، الحزم المغربي ومنتخب المغرب وحاليًا لاعب حر

ويبلغ حفيظي من العمر 32 سنة ويلعب بمركز وسط ملعب مهاجم

وتبلغ القيمة التسويقية 200 ألف يورو

توج بـ 9 ألقاب هي كأس الأمم الأفريقية مع المغرب مرتين كأس السوبر الأفريقي، كأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين كأس المغرب مرتين، الدوري المغربي مرتين

إجمال مشاركاته مع الأندية 299 مباراة سجل خلالها 59 هدفًا

ومع منتخب المغرب شارك في 23 مباراة وسجل 4 أهداف

وديات للمصري بالمغرب

ويخوض فريق المصري البورسعيدي 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حاليًا بمدينة بوزنيقة بالمغرب، والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء، مع فرق متباينة المستوى؛ وذلك للوقوف على مستوى لاعبي الفريق والصفقات الجديدة وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين.