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حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين بحجة استثمارها بالشيخ زايد

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين، بحجة استثمارها، والاحتيال عليهم، بمدينة الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكلفت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتأكد من وجود وقائع شبهة من عدمه ووجود ضحايا جدد، وأمرت باستدعاء الضحايا لسماع أقوالهم.

 

القبض على 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال

 تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عدد من الأشخاص، أفادوا بتعرضهم للنصب على يد 3 أشخاص، استولوا منهم على مبالغ مالية، لاستثمارها، والنصب عليهم، بمدينة الشيخ زايد.


تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط مبالغ مالية، ومستندات تشير لجرائمهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

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