الجمعة 18 أكتوبر 2024
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حوادث

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في الدقي

ضبط كيان تعليمي بدون
ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بزعم منح شهادات دراسية مزيفة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليمىا "بدون ترخيص" بالدقي للنصب والاحتيال على المواطنين.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

 

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