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أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الجمعة 18-10-2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 3 : 4 درجات مئوية ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

حالة الطقس غدًا الجمعة 18-10-2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الجمعة 18-10-2024 في محافظة الفيوم

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 22 والعظمى 29

العاصمة الإدارية: الصغرى 21 والعظمى 30

6 أكتوبر: الصغرى 21 والعظمى 30

بنها: الصغرى 22 والعظمى  29

الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 28

العلمين الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 18 والعظمى 26

سيوة: الصغرى 18   والعظمى 28

كاترين الصغرى 13 والعظمى 24

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 21 والعظمى 29

الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى  30

السويس: الصغرى 21 والعظمى 29

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 31

الغردقة الصغرى 23 والعظمى 32

الفيوم: الصغرى 20  والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 30

المنيا: الصغرى 18 والعظمى 30

أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31

سوهاج الصغرى  17 والعظمى 31

الأقصر الصغرى 21  والعظمى 32

أسوان: الصغرى 22 والعظمى 33

 

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