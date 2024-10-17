تلقى عرضا بـ250 مليون يورو، برشلونة يعلن موقفه من بيع لامين يامال

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني في تصريحات تُكشف للمرة الأولى حول مستقبل النجم الواعد للكرة الإسبانية لامين يامال مع الفريق الكتالوني.

عرض خيالي للتعاقد مع لامين يامال بـ250 مليون يورو

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها القناة الرسمية للنادي "بارسا تي في" إنه تلقى عرضا خياليا قيمته 250 مليون يورو مقابل التفريط في لامين يامال لكنه رفض.

وأضاف رئيس نادي برشلونة: "هناك من يعتقد أن عمليات بيع بعض اللاعبين تمت لتحقيق التوازن المالي، لكن الأمر ليس كذلك، ‏بيع اللاعبين الذي قمنا به كان لأسباب رياضية، أذكر مثالا على ذلك عثمان ‏ديمبلي أو غويو لا يوجد مكان للاعبين في برشلونة".

وتابع قوله: "‏نحن نعرف كيف نبيع اللاعبين ومتى ذلك ومن يأتي لشراء اللاعبين يجب أن يكون مستعدًا للدفع، نريد الاحتفاظ فقط بمن يريدون اللعب معنا".

ولم يكشف خوان لابورتا هوية ‏النادي الذي عرض عليه مبلغ 250 مليون يورو لشراء لامين يامال، لكنه أكد في المقابل أنه رفض العرض وسيرفض أي عرض لشراء أيقونة الكرة الإسبانية وفق قوله، مضيفا أن "مجلة فوربس تقدرنا الآن أكبر بكثير من العام الماضي".

مسيرة لامين يامال

وارتبط نجم برشلونة لامين يامال الذي زادت قيمته التسويقية لأضعاف عندما قاد إسبانيا للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا 2024 في يوليو الماضي، بمغادرة برشلونة في صيف 2025، حيث تحدثت تقارير عن أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في إحداث ما يشبه "الزلزال" في سوق الانتقالات للموسم المقبل بالتعاقد مع يامال.

وفي 14 يوليو الماضي أصبح يامال أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم يتوج بكأس أمم أوروبا، وأصغر لاعب في التاريخ يتوج ببطولة كبرى محطما رقم الأسطورة بيليه، وذلك بعمر 17 عاما وبضعة أيام.

وخاض يامال خلال موسم 2024 ـ 2025، تسع مباريات في الدوري الإسباني، وكان عدد مساهماته التهديفية تسعا، بتسجيله 4 أهداف وصناعة 5 أخرى.

ويحتل برشلونة المركز الأول بعد مرور 9 جولات برصيد 24 نقطة متقدما بثلاث نقاط على صاحب اللقب ريال مدريد.