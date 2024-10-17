الجمعة 18 أكتوبر 2024
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حوادث

انقلاب سيارة وإصابة 3 أشخاص على الطريق الإقليمي بالمنوفية

انقلاب سيارة واصابة
انقلاب سيارة واصابة 3 اشخاص على الطريق الإقليمى بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي بالمنوفية منذ قليل، انقلاب سيارة نقل ثقيل أمام سيارتين ملاكي، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي، لتلقي الفحوصات اللازمة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من حادث مشابه على الطريق الإقليمي قبل كارتة الخطاطبة، حيث انقلب لوري سيارة نقل ثقيل على الطريق وأطاح بثماني سيارات مما أدى إلى إصابة 22 راكبا وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

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