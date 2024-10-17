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سياسة

السفير الأذربيجاني لدى القاهرة: السيسي أول رئيس مصري يزور بلادنا منذ الاستقلال

ندوة السفير الأذربيجاني
ندوة السفير الأذربيجاني بنقابة الصحفيين، فيتو

قال ألخان بولوخوف، السفير الأذربيجاني لدى القاهرة، إن العلاقات المصرية مع أذربيجان منذ الاستقلال وحتى اليوم تشهد تطورا كبيرا، وهناك أكثر من ٦٠ اتفاقية موقعة بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وأذربيجان لم تصل بعد إلى حد جيد، رغم الاتفاقيات بين البلدين في المجال التجاري.


العلاقات المصرية الأذريبجانية

وأوضح خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يزور أذربيجان في عام ٢٠٢٣، كما زار الرئيس الأذري مصر عام ٢٠٢٤.

 


التبادل التجاري بين  مصر وأذريبجان 

 

وقال السفير إنه خلال الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٢ لم يتعد حجم التبادل التجاري ١٣ مليون دولار، وعقدت اللجنة العليا المشتركة بهدف زيادة التبادل التجاري والعام المقبل ستعقد اللجنة العليا المشتركة مرة أخرى في مصر. 
 

وأكد السفير أن صناعات الأدوية والمقاولات مهمة للجانب الأذربيجاني، داعيا رجال الأعمال المصريين لاغتنام الفرصة لفتح مجال لهم في أذربيجان والاستثمار في دولة تحظى بقوة اقتصادية، قائلا إن مصر هي بوابة الدخول لقارة أفريقيا، في الوقت الذي تؤثر التوترات الجيوسياسية الحالية في قطاع النقل بشكل كبير في العالم كله.

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ندوة السفير الأذربيجاني بنقابة الصحفيين السفير الأذربيجاني لدى القاهرة نقابة الصحفيين

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