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أخبار مصر

إعمارًا لبيوت الله، الأوقاف تفتتح 32 مسجدًا اليوم الجمعة

المساجد الجديدة،
المساجد الجديدة، فيتو

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 18 أكتوبر، 32 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل)، منها 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و11 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 

الأوقاف تفتتح 293 مسجدًا من أول يوليو حتى الآن

ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 293 مسجدًا، منها 231 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و62 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12374 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و584 مليون جنيه.

 

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وجاءت المساجد التي يتم افتتاحها الجمعة المقبل، كالآتي:
 

 في مديرية أوقاف سوهاج تم إحلال وتجديد مسجد الفتح الجديد، نجع محمود أحمد، نجوع الصوامعة، مركز طهطا، ومسجد أحمد البربري، عرب بني واصل، مركز ساقلتة.
 

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء تم إحلال وتجديد مسجد القواسمة، بمدينة  الشيخ زويد.
 

وفي مديرية أوقاف القاهرة تم إنشاء مسجد الشيخ سليمان، منطقة 90 فدان، مدينة 15 مايو الإسكان الاجتماعي، وصيانة وتطوير مسجد عمر بن عبد العزيز، مؤسسة الزكاة، المرج.
 

وفي مديرية أوقاف الشرقية تم إحلال وتجديد مسجد أبو خليل، قرية الشيخ رزيق، مركز أبو كبير، ومسجد الرحمة، عزبة العهد، قرية السدس، مركز الإبراهيمية، ومسجد الأباظية، عزبة الأباظية، مركز أبو كبير.
 

وفي مديرية أوقاف البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد النصر، عزبة سليمان بلبع، قرية الكنايس، مركز كفر الدوار، ومسجد 5/6 عزبة الصيادين، قرية كوم أشو، مركز كفر الدوار، ومسجد عباد الرحمن، قرية سليم، مركز دمنهور، ومسجد السلام، عزبة ماهر، مركز المحمودية، ومسجد الرحمن، عزبة الحمرة البحرية، قرية كوم النصر، مركز كفر الدوار، وصيانة وتطوير مسجد القاضي، بعزبة سندرينا، مركز المحمودية.
 

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم إحلال وتجديد مسجد صلاح الفار،  بقرية زبيدة البحرية، بمركز سيدي سالم.
 

وفي مديرية أوقاف أسيوط تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن،  بقرية أبو كريم، مركز ديروط.
 

وفي مديرية أوقاف الجيزة تم إنشاء مسجد الضحى، بقرية ترسا، مركز الحوامدية، ومسجد الصالحين، بقرية الشنباب، مركز البدرشين، وصيانة وتطوير مسجد عماد الدين، بقرية القصر، مركز الواحات البحرية.
وفي مديرية أوقاف دمياط تم إحلال وتجديد مسجد الزهيرة، بعزبة الزهيرة حجاجة، مدينة الروضة.
 

وفي مديرية أوقاف أسوان تم إحلال وتجديد مسجد السلام، بقرية خريت 1،  مركز نصر النوبة.
 

وفي مديرية أوقاف بني سويف تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد، بقرية غياضة الغربية، مركز ببا، وصيانة وتطوير مسجد القناوي، بعزبة البسيوني النويرة، مركز إهناسيا، ومسجد الرحمن، بعزبة رمزي، مركز إهناسيا.
 

وفي مديرية أوقاف المنوفية تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن، أبو المجد، بقرية شبشير، مركز منوف، ومسجد الرحمة،  بعزبة صلاح الفقي، قرية دراجيل، مركز الشهداء.
 

وفي مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد الحرية، بقرية هو، نجع حمادي، ومسجد الرحمن، بمنطقة المعهد، قرية الحاج سلام، فرشوط، وصيانة وتطوير مسجد عبد اللاه سيد جاد، بالخارفة، العسيرات، فرشوط، و مسجد الرحمن، بنجع عطية، المحروسة،  قنا، ومسجد القواسم، بقرية الحاج سلام، فرشوط.
 

وفي مديرية أوقاف الغربية تم صيانة وتطوير مسجد فاطمة الزهراء، بقرية شقرف، مركز طنطا أول.

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