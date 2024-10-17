الروائية ريم بسيوني ومقدم "المراجعة النهائية" ضيفا معكم منى الشاذلي

تحل الروائية الشابة ريم بسيوني ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم غد الجمعة ضمن حلقات برنامج "معكم" على قناة "ON".

خلال الحلقة تتحدث ريم بسيوني عن روايتها الغواص عن الإمام أبوحامد الغزالي، وتشير إلى أنها واجهت صعوبات في كتابة رواية عن الغزالى، لأنه من أهم العقول فى تاريخ البشرية.

6 سنوات في كتابة الرواية

وتحكي ريم كيف قضت 6 سنوات في كتابة الرواية، والأمور التى تعلمتها من شخصية الغزالي وأثرت في شخصيتها.

وتتطرق ريم إلى الظروف التاريخية التى أحاطت بمسيرة الغزالي وبمشروعه الفكري وكيف تغلب على كل التحديات التى واجهتهه، وفي نفس الحلقة تستضيف منى الشاذلي صانع المحتوى هادي بسيوني، مقدم برنامج "المراجعة النهائية" الرائج على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

تتحدث ريم عن كواليس صناعة وتحضير حلقات محتواه المميز، وعن تجربته التمثيلية بمسلسل "في المدرسة" كأول مسلسل تفاعلي بمشاركة تلاميذ المدارس.