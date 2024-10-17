الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إيهاب أمين ووزير الشباب الكاميروني يشهدان افتتاح معسكر تدريب الجمباز الأفريقي

جانب من معسكر تدريب
جانب من معسكر تدريب الجمباز الأفريقي، فيتو

الجمباز، حرص وزير الشباب الكاميروني ورئيس اللجنة الأولمبية في الكاميرون على افتتاح معسكر تدريب الجمباز الأفريقي، المقام حاليا في العاصمة ياوندي، وذلك في حضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز.

ويسعى الاتحاد الأفريقي للجمباز برئاسة إيهاب أمين، على النهوض باللعبة وتطوير مستوى كل عناصر المنظومة، ودفع اللاعبين واللاعبات في كل دول القارة السمراء نحو اعتلاء منصات التتويج الدولية والأولمبية.

ويحظى الدكتور إيهاب أمين بتأييد واسع من الدول الأفريقية، في ظل النهضة التي شهدها الجمباز الأفريقي خلال السنوات الماضية، وحرصه على دعم كل عناصر اللعبة في دول القارة الأفريقية.

جاء ذلك على هامش حضور الدكتور إيهاب أمين لاجتماعات اتحاد الاتحادات الأولمبية الأفريقية، والذي أقيم في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وشهد تأسيس وإنشاء المكتب التنفيذي للكيان الجديد "كازول".

وحسم الدكتور إيهاب أمين انتخابات الاتحاد المصري بالتزكية بعد غلق باب الترشح دون تقدم أحد بأوراق ترشحه، في رسالة دعم وتأييد من أسرة الجمباز المصري، لمجلس الإدارة المتواجد حاليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمباز اتحاد الجمباز إيهاب أمين منتخب الجمباز الاتحاد الأفريقي للجمباز

مواد متعلقة

بعد الفوز بالتزكية، قائمة إيهاب أمين تقود اتحاد الجمباز فى الـ4 سنوات المقبلة

اليوم غلق باب الترشح في انتخابات اتحاد الجمباز

بطولة كأس مصر، زياد محمد السيد يحصد ذهبية "الجمباز"تحت 9 سنوات

إيهاب أمين يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد الجمباز

الأكثر قراءة

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

النار وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل قرب الخزان الجديد في إسنا جنوب الأقصر (فيديو وصور)

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية