إيهاب أمين ووزير الشباب الكاميروني يشهدان افتتاح معسكر تدريب الجمباز الأفريقي

الجمباز، حرص وزير الشباب الكاميروني ورئيس اللجنة الأولمبية في الكاميرون على افتتاح معسكر تدريب الجمباز الأفريقي، المقام حاليا في العاصمة ياوندي، وذلك في حضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز.

ويسعى الاتحاد الأفريقي للجمباز برئاسة إيهاب أمين، على النهوض باللعبة وتطوير مستوى كل عناصر المنظومة، ودفع اللاعبين واللاعبات في كل دول القارة السمراء نحو اعتلاء منصات التتويج الدولية والأولمبية.

ويحظى الدكتور إيهاب أمين بتأييد واسع من الدول الأفريقية، في ظل النهضة التي شهدها الجمباز الأفريقي خلال السنوات الماضية، وحرصه على دعم كل عناصر اللعبة في دول القارة الأفريقية.

جاء ذلك على هامش حضور الدكتور إيهاب أمين لاجتماعات اتحاد الاتحادات الأولمبية الأفريقية، والذي أقيم في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وشهد تأسيس وإنشاء المكتب التنفيذي للكيان الجديد "كازول".

وحسم الدكتور إيهاب أمين انتخابات الاتحاد المصري بالتزكية بعد غلق باب الترشح دون تقدم أحد بأوراق ترشحه، في رسالة دعم وتأييد من أسرة الجمباز المصري، لمجلس الإدارة المتواجد حاليا.