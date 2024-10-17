السيطرة على حريق بمصنع "قطن" بالغربية (فيديو و صور)

شهدت مدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية نشوب حريق داخل مصنع قطن خاص على طريق قرية العثمانية، وانتقلت على الفور الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتجري الآن أعمال السيطرة وإخماد النيران.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا بورود بلاغ يفيد اندلاع حريق هائل في مصنع قطن بالمحلة الكبرى، وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، وتبين انبعاث دخان كثيف وتصاعد ألسنة من النيران ونشوب حريق هائل داخل مصنع قطن على طريق المحلة - العثمانية بمركز المحلة الكبرى.



وتجرى الحماية المدنية، أعمال السيطرة على الحريق والوقوف على أسباب وظروف الحريق وتقدير القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة للتحقيق.