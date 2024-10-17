الجمعة 18 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وصول مهندسي السكك الحديدية لموقع حادث قطار البدرشين

حادث قطار
حادث قطار
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وصل فريق مهندسين من السكك الحديدية لموقع حادث قطار البدرشين. 

وتوقفت حركة القطارات بمنطقة البدرشين بسبب حادث انقلاب قطار البضائع. 

وكانت سيارة قد قطعت الطريق على قطار البضائع أثناء مروره، الأمر الذي أدى لتصادم القطار بالسيارة وانقلاب بعض عرباته. 

من ناحية أخرى، تحركت، منذ قليل، عدد من أوناش السكك الحديدية والمهندسين لموقع الحادث، ومن المقرر البدء فورا في رفع آثار الحادث.

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توقف حركة القطارات انقلاب قطار حركة القطارات

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