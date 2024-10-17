وصول مهندسي السكك الحديدية لموقع حادث قطار البدرشين
وصل فريق مهندسين من السكك الحديدية لموقع حادث قطار البدرشين.
وتوقفت حركة القطارات بمنطقة البدرشين بسبب حادث انقلاب قطار البضائع.
وكانت سيارة قد قطعت الطريق على قطار البضائع أثناء مروره، الأمر الذي أدى لتصادم القطار بالسيارة وانقلاب بعض عرباته.
من ناحية أخرى، تحركت، منذ قليل، عدد من أوناش السكك الحديدية والمهندسين لموقع الحادث، ومن المقرر البدء فورا في رفع آثار الحادث.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية با