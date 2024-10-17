الجمعة 18 أكتوبر 2024
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خدمات صندوق مكافحة الإدمان لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان خلال 9 أشهر (إنفوجراف)

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
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نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق  انفو جراف على الصفحة الرسمية للصندوق، يتضمن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 لعدد 121 ألف و611 مريض " جديد ومتابعة "منهم 17083 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر".
 
 وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 33 مركز بـ 19 محافظة حتى الآن.   

 

كان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد اشار الى أنه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال أول 9 أشهر من عام 2024، تبين أن أكثر المواد المخدرة انتشارًا "الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية، الاستروكس والفودو والبودر والشابو، والتعاطي المتعدد، "تعاطى أكثر من مادة مخدرة " لافتًا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة 29% يليه الأشقاء (أخ-أخت) بنسبة 28% ثم الأم بنسبة 13%،مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم

 

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التأهيل والدمج المجتمعى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المراكز العلاجية المخدرات التخليقية صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

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