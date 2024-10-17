العالم يواجه خطر الفقر.. الحد الأدنى لفقراء العالم 10 آلاف جنيه شهريا.. 700 مليون شخص لا يملكون مقومات الحياة الكريمة.. وارتفاع نسبة المعدمين بمصر لـ 29%

يحتفل العالم، اليوم 17 أكتوبر، باليوم العالمي للقضاء على الفقر، في ظل تفاقم حالة الفقر في العالم، حيث بلغ عدد فقراء العالم 689 مليون شخص حول العالم، حيث أكدت تقارير الأمم المتحدة أن إن الأشخاص الذين يعيشون في فقر يواجهون مواقف سلبية، ويتعرضون للوصم والتمييز، والحكم عليهم من مظهرهم أو لهجتهم أو عنوانهم، أو افتقارهم إليه، ولومهم على وضعهم المادي، ومعاملتهم بقلة احترام.

الحد الأدني لفقراء العالم 10 آلاف جنيه شهريًا

وتقدر إحصاءات البنك الدولي، في تقريره الجديد "الفقر والرخاء والكوكب" أن القضاء على الفقر، كما هو محدد لما يقرب من نصف سكان العالم، يُعتبر الشخص فقيرًا إذا كان يعيش بأقل من 6.85 دولارات في اليوم، أي نحو 333 جنيها يوميا، أي ما يقرب من 10 آلاف جنيه شهريًا، بحسب إحصائية البنك الدولي هذا العام 2024.

ارتفاع معدلات الفقر في العالم، فيتو



وأكد البنك في أحدث تقرير له، أن الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الفقر المدقع، المحدد عند 2.15 دولار للفرد في اليوم بحلول عام 2030، أصبح بعيد المنال، حيث يستغرق القضاء على الفقر، عند هذا الحد، ثلاثة عقود أو أكثر، وهو ما ينطبق على البلدان منخفضة الدخل بشكل رئيسي.

700 مليون شخص يعانون من الفقر



وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 700 مليون شخص، أي 8.5% من سكان العالم اليوم، يعيشون على أقل من 2.15 دولار في اليوم، أي ما يعادل 105 جنيه يوميًا، ومن المتوقع أن يعيش 7.3% من السكان في فقرٍ مدقعٍ في عام 2030.

العالم يحتفل باليوم العالمي للقضاء على الفقر، فيتو



وأكد التقرير أنه لا يزال الفقر المدقع متركزًا في البلدان، التي تعاني من الهشاشة والانخفاض المستمر في معدلات النمو الاقتصادي، ويقع الكثير منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح التقرير أن 44% من سكان العالم يعيشون على أقل من 6.85 دولارات في اليوم، والذي وصفته بخط الفقر في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، ولم يتغير عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت هذا الخط كثيرًا منذ عام 1990 بسبب النمو السكاني.

29 % من المصريين فقراء



ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل الفقر في مصر 29.7% في عام 2021، وتقوم الحكومة المصرية بعمل برامج اجتماعية عدة لمواجهة الفقر وتحسين مستوى المعيشة، مثل "تكافل وكرامة".



وبلغ معدل الفقر العالمي حوالي 9.2% من السكان، وفي مصر بلغت نسبة الفقر حوالي 29.7%، وهذه الإحصاءات تشير إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول في محاربة الفقر وتحسين مستويات المعيشة.

الفقراء يعيشون على أقل من 10 ألاف جنيه شهريًا، فيتو



وبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر، في 2022 حوالي 2400، ليرتفع عام 2023 ويصل الحد الأدنى للأجور في مصر 6 آلاف جنيه، أي ما يعادي 124 دولارًا في الشهر، لكن هذا المبلغ قد لا يكفي لتغطية احتياجات الأسرة الأساسية.



وبلغت معدلات الرواتب في أغنى دولة، لوكسمبورغ هي واحدة من أغنى الدول في العالم، ويتجاوز متوسط الرواتب فيها 6000 دولار شهريًا، بينما تُعتبر بوروندي، من بين أفقر الدول في العالم، حيث يتراوح متوسط الدخل فيها حوالي 265 دولارًا سنويًا، أي حوالي 22 دولارًا شهريًا.

الفجوة الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة



وتُظهر هذه الأرقام الفجوة الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة، وتسلط الضوء على الحاجة إلى جهود عالمية أكبر لمكافحة الفقر.

وأكد تقرير البنك الدولي أن التقرير أن عدد الاقتصادات التي تعاني من ارتفاع مستوى عدم المساواة في الدخل شهد انخفاضًا على مدار العقد الماضي، غير أن 1.7 مليار شخص أي 20% من سكان العالم، لا يزالون يعيشون في اقتصاداتٍ تعاني من ارتفاع مستوى عدم المساواة، ويتركز معظمها في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

واحد من كل 5 أشخاص يعانون من صدمة مناخية



ويعكس ارتفاع مستوى عدم المساواة نقص فرص الحراك الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي يزيد من المعوقات التي تحول دون الحد من الفقر وتحقيق آفاق النمو الشامل للجميع.

700 مليون شخص يعانون الفقر، فيتو



وأكد التقرير الحديث للبنك الدولي أنه من المرجح أن يعاني ما يقرب من 1 من كل 5 أشخاص على مستوى العالم من صدمة مناخية شديدة في حياتهم، وسيكافحون من أجل التعافي منها، حيث يواجه جميع المعرضين للظواهر الجوية الحادة في أفريقيا جنوب الصحراء تقريبًا، خطرَ تدهور أحوالهم المعيشية، بسبب قابليتهم الشديدة للتأثر بالمخاطر.