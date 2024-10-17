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رياضة

أسباب تدفع برشلونة للتعاقد مع مدافع باير ليفركوزن

برشلونة, فيتو
برشلونة, فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، عن أسباب اهتمام برشلونة بالتعاقد مع جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، الذي ينتهي تعاقده مع النادي الألماني الصيف المقبل.

وأعلن تاه (28 عاما)، في سبتمبر الماضي، أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع بطل الدوري الألماني، مشيرا إلى أنه يسعى للانتقال إلى ناد كبير.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من الطبيعي أن يكون تاه مرشحا واضحا للانتقال لبرشلونة بسبب كونه صفقة مجانية عند انتهاء عقده، كما أن ملفه الفني يناسب متطلبات النادي".


وأضافت: "يتميز تاه بقدراته البدنية  المميزة (طوله 1.95 متر) التي تجعله تهديدا في الكرات العالية، وقد سجل 6 أهداف الموسم الماضي. إضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة كبيرة في إخراج الكرة بشكل جيد من الدفاع بعد قضاء 10 مواسم مع ليفركوزن".

يذكر أن برشلونة يسعى لضم تاه، بسبب حاجته لتعزيز خطه الخلفي خلال المرحلة المقبلة.

 

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