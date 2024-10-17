التنظيم والإدارة: تنفيذ 12 برنامجًا تدريبيًا لـ194 موظفا مرشحون لشغل وظائف قيادية

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تنفيذ 12 برنامجًا تدريبيًا لـ 194 موظفًا من المرشحين لشغل وظائف قيادية من درجة مدير عام، والدرجة العالية، والدرجة الممتازة، في 16 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة منها، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جامعة جنوب الوادي، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ووزارة الأوقاف وغيرها، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.



يأتي هذا فيما يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ خطته التدريبية للعام المالي 2024/2025 في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمس محاور هي (برامج بداية- برامج المسار الوظيفي- برامج القيادة الوسطى- برامج الإدارة العليا- برامج بداية جديدة)، بمقر مركز الإدارة العامة التابع للجهاز.



جدير بالذكر أن الخطة التدريبية تشمل أيضًا مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات التي تهدف لإكساب موظفي الجهاز الإداري للدولة المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة لأداء أعمالهم اليومية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.