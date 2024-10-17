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أخبار مصر

وقف إطلاق النار في غزة ولبنان يتصدر المباحثات المصرية الإيرانية بالقاهرة

المباحثات المصرية
المباحثات المصرية الإيرانية, فيتو

يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم بالقاهرة مباحثات مع القيادة السياسية المصرية لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات المصرية الإيرانية التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها التطورات التي يشهدها لبنان وقطاع غزة والأهمية البالغة لوقف التصعيد في المنطقة في ضوء ما يجرى في كل من لبنان والأرض الفلسطينية المحتلة وتفعيل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وتعد زيارة وزير الخارجية الإيراني أول زيارة لمسؤول إيراني على هذا المستوى إلى مصر منذ 2013 وتأتي تزامنا مع التصعيد في الشرق الأوسط.

ووصل عباس عراقجي إلى القاهرة قادما  من عمان في إطار جولة إقليمية شملت أيضا لبنان وسوريا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان وبعد القاهرة سيزور عراقجي تركيا.

وتأتي الجولة في ظل تهديد إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها مطلع الشهر الجاري وتوعدت طهران بالرد على أي اعتداء يطالها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي السياق بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا برقية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه خلالها على فوزه بالانتخابات الرئاسية، بما يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وقيادتها نحو الرخاء والتنمية، متمنيًا للرئيس الإيراني الجديد التوفيق في مهامه، ومعربًا عن تقدير سيادته للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني.

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المباحثات المصرية الإيرانية القيادة السياسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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