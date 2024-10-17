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ملفات وحوارات

التفاصيل الكاملة لإحالة سائق طريق الجلالة للجنايات.. المتهم ثبت تعاطيه لمخدر المورفين.. والحادث أسفر عن مصرع 12 طالبًا وإصابة 29 آخرين

حادث أتوبيس الجلالة
حادث أتوبيس الجلالة , فيتو

عقب 48 ساعة من وقوع حادث طريق الجلالة، والذي أسفر عن مصرع 12 طالبا وإصابة 29 آخرين، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق حافلة طريق الجلالة، إلى محكمة الجنايات المختصة.

المتهم يتعاطى المورفين المخدر

 ووجهت النيابة إلى المتهم تهم تعاطي جوهر المورفين المخدر، والقتل والإصابة الخطأ، حال قيادته حافلة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر. 

وأهابت النيابة العامة بمسئولي شركات نقل الأشخاص، والمسئولين عن المؤسسات التعليمية المختلفة إلى وضع أُسُس واضحة ومنتظمة للكشف الدوري على السائقين؛ ضمانًا لعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو المسكرة التي تؤثر على صلاحيتهم للقيادة، وتعرض حياة مستقلي الحافلات التي يقودونها للخطر.

 

تلقت النيابة العامة، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين.

 

مناظرة جثامين المتوفين

 وعلى الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين، ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم، أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلُّهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم أثناء ركوبهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة بيده وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني.

وقد طالعت النيابة العامة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين.

 

التحليل المبدئي لسائق الأتوبيس كشف عن تعاطيه للمخدرات

وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرًا مخدرًا.

وقال شهود عيان بأن الطلاب غالبيتهم من كلية الطب، وكانوا في طريق عودتهم من جامعة الجلالة إلى منازلهم.

وكشفت التحريات فى حادث طريق الجلالة، أن الأتوبيس الذي يحمل رقم أ ق م 2376 كان يستقله 50  طالبا بجامعة الجلالة، وأنه كان في طريقه من مقر الجامعة إلى مدينة العين السخنة في اتجاه الطريق الساحلي.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في حادث أتوبيس طريق الجلالة، أن سائق الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة فقد السيطرة على الأتوبيس في أحد المنحنيات بالطريق بالاتجاه القادم من الزعفرانة باتجاه طريق العين السخنة ما نتج عنه انقلابه.

 

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حادث طريق الجلالة طريق الجلالة النيابة العامة

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