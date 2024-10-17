الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تسلم قائد قطار للشرطة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات

قائد قطار , فيتو
قائد قطار , فيتو
ads

بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى لقائه مع قيادات الهيئة ومجموعة كبيرة من قائدى القطارات يوم الاثنين الموافق 14 /10 /2024. 

القبض على قائد قطار 

وأكد أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل مخطئ أو متهاون فى حق المواطنين والهيئة وأن أي موظف سيثبت تعاطيه للمواد المخدرة من تحاليل أول عينة سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامة).

وتنفيذًا لتعليمات قام قطاع الموارد البشرية "الإدارة المركزية للتنمية وإدارة المواهب" بالتعاون مع كل من "مصلحة الطب الشرعي" و"المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" بعمل لجنة فحص مخدرات مفاجئة بمعهد تدريب وردان وأثناء إجراء التحاليل إتضح وجود حالة إيجابية لتعاطي المخدرات (مخدر الحشيش) لقائد قطار الإسكندرية ويدعى / وائل أحمد شعبان وتم إخطار السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية وبعد التواصل مع المهندس رئيس / الهيئة والعرض علي معالي  الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تم التأكيد بالتحفظ على المذكور واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله. 

وأثناء مرور أفراد الأمن بالمعهد مساءً شوهد المذكور بالمنطقة الخلفية للمعهد وبحوزته حقيبة وأثناء مطاردته قام المذكور بمحاولة الهروب والقفز من على سور المعهد حيث تم إلقاء القبض عليه بواسطة أمن وشرطة المعهد واتضح أنه قام بسرقة (أسلاك نحاسية - ومواسير  -وأدوات صحية) وتم احتجاز المذكور بنقطه شرطه معهد وردان. 

تم عقد مؤتمر يوم الأربعاء 16/ 10/ 2024 الساعة 8.30 صباحًا بحضور  الدكتور  نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية والسيد العميد رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بعقد إجتماع اليوم الأربعاء 16 /10/ 2024 وحضره جميع المتدربين والطلاب والسائقين والعمال بالمعهد وتم إحضار السائق السارق متعاطي المخدرات وائل أحمد شعبان، وشرح الدكتور نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية ملابسات القبض على السائق المذكور وأنه لا يستحق لقب قائد قطار حيث أساء لنفسه ولأسرته ولهيئته، وهو ومن على شاكلته هم من الأسباب الرئيسية للحوادث التي تشهدها الهيئة، على الرغم مما تبذله الوزارة والهيئة للتطوير ولقد أضاف الى جريمة تعاطيه المخدرات جريمة السرقة وهو ما يدل على أن الجريمة بمختلف أنواعها متأصلة فيه وسوف يتم تطبيق أقصى العقوبة عليه ردعًا له، حيث تم تحويله إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى واقعة السرقة وكذلك قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات نحو فصله لتعاطيه المخدرات وأن تلك العناصر الفاسدة يجب أن يتم استئصالها من الهيئة وتطبيق أقصى العقوبة على كل من متعاطي للمخدرات أو سارق أو مهمل في واجبات تجاه الهيئة وتطبيق القانون (الفصل، السجن، الغرامة) وهو ما تم تطبيقه على السائق المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

الاجراءات القانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية الضرب بيد من حديد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

تقديم جثث موتاهم للنسور، مراسم غريبة في طقوس الدفن بـ«التبت» تثير الجدل (فيديو)

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

منوعات

المزيد

تقديم جثث موتاهم للنسور، مراسم غريبة في طقوس الدفن بـ«التبت» تثير الجدل (فيديو)

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية