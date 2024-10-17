تفاصيل الظهور الأول لـ محمود البزاوي في مسلسل مطعم الحبايب

بالرغم من أن الفنان محمود البزاوي هو أحد النجوم المشاركين في مسلسل مطعم الحبايب، وكان له بوسترا منفردا وقت الترويج للعمل إلا أنه يظهر للمرة الأولى في المسلسل خلال الحلقة 7.

تفاصيل الظهور الأول لمحمود البزاوي في مطعم الحبايب

ويظهر الفنان محمود البزاوي للمرة الأولى في المسلسل بشخصية رجل من رواد مولد أم العواجز، يقف في الصف ليحصل على الطعام ولكنه حينما يأتي دوره ويقف أمام غالية “انتصار” يعبر لها عن رغبته في الزواج منها، وبالرغم من رفضها إلا أنه يواصل مراقبتها عن كثب وبعد تشجيع من ديدي “هدى المفتي” تمنحه انتصار فرصة ليعرف نفسه بأنه معلم للغة العربية ويدعى سليمان، ويبدو أنه ذو هيبة حيث نجح بنظرة منه في جعل اللص الذي كان يحمل حقيبة ديدي يمنحه إياها بدون مجهود.

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب فإنه مكون من ١٢ حلقة ويتم عرض ٣ حلقات أسبوعيا من المسلسل عبر منصة شاهد.