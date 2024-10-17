منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

منير مراد - الذي رحل فى مثل هذا اليوم 17 أكتوبر 1981 - نجم من نجوم الزمن الجميل، تربى فى بيت فنى فهو ابن الملحن المعروف زكى مراد والد الفنانة ليلى مراد جمع بين الغناء والتمثيل، تميز بالرشاقة وخفة الظل، اشتهر بتقليد الفنانين في أعماله السينمائية، موهبة عظيمة في تاريخ الفن، قدم خلال مشواره أكثر من 3000 أغنية معظمها أغانى استعراضية. وصفه نقاد الموسيقى بأنه من المجددين، نظرًا لاعتماد موسيقاه على التنويعات الغربية، إذ اقتبس من موسيقى الجاز..

مع مرور الوقت أثبت منير مراد نجاحه في التلحين مع مرور الوقت، ووضع موسيقى رقصات واستعراضات تحية كاريوكا والفراشة سامية جمال، ولهاليبو نعيمة عاكف، كما لحّن للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ عددا من أنجح أغنياتها، مثل وحياة قلبي وأفراحه، وحاجة غريبة، وقاضي البلاج.

عامل فى متجر للادوات الكهربائية

ولد الفنان موريس زكى مراد موردخاى الشهير بـ منير مراد عام 1922 من عائلة يهودية مصرية في شهر يناير، إلا أن هناك آراء كثيرة حول سنة الميلاد نظرا لعدم وجود بيانات خاصة به لا في نقابة الموسيقيين ولا في جمعية المؤلفين والملحنين، لكن كل الآراء تقول إنها في العشرينيات من القرن الماضى. التحق بالكلية الفرنسية، لكنه لم يكمل دراسته، فعمل في متجر لبيع الأدوات الكهربائية لكن ظهرت موهبته وهو في السادسة عشرة من عمره وطرد من المحل لفشله في العمل، حيث بدأت محاولاته لتلحين الأغانى المشهورة ولكن بموسيقى الجاز، كما بدأت موهبته فى تقليد المطربين والمطربات بشكل كاريكاتيري فى جلساته مع أصدقائه.

منير مراد مع زكى رستم وشادية



كانت البداية الفنية للفنان منير مراد عاملا للكلاكيت في الاستديوهات أثناء تصوير الأفلام حتى اختاره المخرج كمال سليم مساعدا له، وقدم معه 24 عملا فنيا، ثم تعرف على موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عن طريق شقيقته ليلى واستعان به عبد الوهاب في جولاته في باريس ليترجم له عن الفرنسية، ثم استعان أنور وجدي بعد زواجه من ليلى مراد به كمساعد مخرج له في أفلامه واستعان به أيضا في تلحين أغنيات شادية وكانت أول أغنية “واحد اثنين أنا وياك ياحبيب العين” في فيلم ليلة الحنة ليصبح بعدها من أشهر ملحنى الأغنيات والاستعراضات في تلك الفترة.

الملحن الفنان منير مراد



من ألحان منير مراد الشهيرة والتي حققت نجاحا: ألو ألو، إن راح منك ياعين، مين قالك تسكن في حارتنا، يادبلة الخطوبة وجميعها لشادية، كما غنت له ليلى مراد: طبيب القلب، أنا زى مانا وانت بتتغير، ولحن كعب الغزال لمحمد رشدى، ولعبد الحليم حافظ لحن دقوا الشماسى، مشغول وحياتك، بحلم بيك وغيرها من الألحان الخفيفة.



قدم منير مراد في السينما عددا قليلا من الأفلام قام فيها بالغناء والتمثيل منها: بنت الحتة، أنا وحبيبى، موعد مع إبليس، نهارك.



كما اشهرت ليلى مراد إسلامها لتتزوج أنور وجدى، وشقيقتها سميحة لتتزوج علي رضا، أشهر منير مراد إسلامه عام 1958 وتزوج من الفنانة سهير البابلى بعد قصة حب طويلة ودام الزواج بينهما تسع سنوات انتهت بالانفصال بسبب الغيرة، ثم تزوج من مرفت شريف وهى شقيقة الفنان تامر حسنى من الأب حسنى شريف التى ظلت معه حتى الرحيل.

حرمان الابن اليهودى من الميراث



عندما رحل منير مراد لم يرثه ابنه الوحيد بسبب أنه يهودي ووالده مسلم فتم توزيع التركة تم بيع شقته بعمارة فيليبس بوسط البلد وتم تقسيم ثمنها على زوجته ميرفت وأبناء شقيقته ليلى مراد، كما حصلت أرملته ميرفت على أوراقه الشخصية وبعض متعلقاته وحصل أبناء ليلى مراد على ألحانه بصوته ونوته الموسيقية وحين توفي دفن في مقبرة عبد الحليم حافظ لأن الفنانة ليلى مراد لم تكن قد انتهت من إعداد المقبرة الخاصة بالعائلة ولسوء حظه لم يمش في جنازته سوى 3 أفراد هم أشرف وزكي أبناء ليلى مراد والشخص الثالث كان الحانوتي وذلك بسبب الأحداث التي شهدتها مصر في تلك الفترة وهي حادثة اغتيال الرئيس السادات، كما أن الخبر نشر لم ينتبه له أحد وكان التركيز الإعلامي على الأحداث السياسية في تلك الفترة.

تاريخ سيرة منير مراد

تكريما للفنان منير مراد بعد سنوات من رحيله أصدر المجلس الأعلى للثقافة كتابا عنه بعنوان "التياترجى منير مراد"، يؤرخ لحياة وأعمال الفنان المتعدد المواهب منير مراد ويأتي الكتاب ضمن مشروع بحثي ضخم بعنوان "تأريخ السيرة".

اختلاف على يوم ميلاده