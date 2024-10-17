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رياضة

محمود فتح الله: الزمالك سيحقق عددا كبيرا من المكاسب حال التتويج بالسوبر المصري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أكد محمود فتح الله نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الزمالك يمتلك فرص قوية في المنافسة على لقب بطولة السوبر المصري، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل بالإمارات.

وأوضح فتح الله، أن الزمالك سيحقق عدد كبير من المكاسب حال توج بلقب السوبر المصري، أهمها الوصول إلى أفضلية نفسية وفنية على المنافسين المباشرين له في الدوري وهم الأهلي وبيراميدز.

وأضاف فتح الله، أن الزمالك يمتلك عناصر مميزة تمتلك القدرة على حسم المباريات والنتائج لصالحها.

وتنطلق بطولة كأس السوبر المصري 2024 بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا الأسبوع المقبل في الإمارات.

وانطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبًا.

وتوج ببطولة كأس السوبر المصري 5 أندية فقط كالتالي:

السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري

 
الأهلي 14 لقبًا 
الزمالك 4 ألقاب
المقاولون العرب لقب وحيد 
حرس الحدود  لقب وحيد
طلائع الجيش  لقب وحيد

ويحتل فريق الأهلي الترتيب الأول في الفرق الأكثر حصولا على لقب السوبر المحلي برصيد 14 لقبا في أعوام 2003  و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018 و2021 و2022 و2023.

فيما حقق المقاولون لقب 2004 بفوزه 4-2 على الزمالك، وحصد الحرس لقب نسخة 2009 بالفوز 2-0 على الأهلي، ثم فاز الجيش بلقب 2020 بركلات الترجيح على الأحمر بعد تعادل سلبي.

الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري 2024

ويشارك فريق الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا كليوباترا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، والزمالك لحصوله علي الكارت الذهبي كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

مواعيد وملاعب كأس السوبر المصري  

يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة،  على استاد محمد بن زايد فريقا، فيما يلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة  4.05 عصرا على إستاد آل نهيان بدور نصف النهائي.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

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