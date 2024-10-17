الخميس 17 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

انطلاق مجلس الحديث الأول لقراءة كتاب "صحيح البخاري" بالإسناد، اليوم

مجلس الحديث
مجلس الحديث

تطلق وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الخميس مجلس الحديث الأول لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله بالإسناد من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه عقب صلاة العصر.

 الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة، وعقد المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويحاضر في المجلس الحديثي الاول كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم: أ.د. أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د. محمد نصر اللبان العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وأ.د.م. أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، وأ.د.م. أحمد نبوي مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

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