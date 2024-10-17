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سياسة

سفير أذربيجان في حوار مفتوح بنقابة الصحفيين، اليوم

السفير الأذربيجاني
السفير الأذربيجاني لدى القاهرة، فيتو

تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي سفير دولة أذربيجان الدكتور إلخان بولوخوف في ندوة بعنوان "مصر وأذربيجان.. مساعي تعزيز لعلاقات التعاون.. وقمة المناخ القادمة" وذلك اليوم الخميس ١٧ أكتوبر في  الخامسة مساء بمبني النقابة.
 

يدير اللقاء  وكيل النقابة حسين الزناتي والذي يتناول أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وأذربيجان خلال المرحلة المقبلة، ومظاهر توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين بعد تبادل الزيارات الرئاسية، والأهمية التي تمثلها كل دولة للأخرى اقتصاديًّا وسياسيًّا.


كما يتناول اللقاء مناقشة  تعزيز التعاون  في مجالات الصناعات الدوائية والمنتجات الغذائية والتصنيع والطيران وتبادل الخبرات في مجالات التعدين والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.. وما تحتاجه كل دولة من الأخرى.


كما يناقش اللقاء إمكانية مشاركة الخبرات المصرية مع الجانب الأذري في المبادرات المحفزة للتمويل المناخي في ظل استعدادات أذربيجان لاستضافة مؤتمر المناخ COP29 في نوفمبر المقبل.


يذكر أن  الندوة أعدها الكاتب الصحفي محمد شعت، وستكون بحضور لفيف من كبار الصحفيين والإعلاميين.

 

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السفير الاذربيجاني نقابة الصحفيين السفير الأذربيجاني لدى القاهرة

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