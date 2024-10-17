مسلسل تيتا زوز الحلقة 20، المبرمج الذي صنع رشدي يعيده إلى ضبط المصنع

دارت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 20 حول تنبيه نورا لعمر بضرورة تحذير زوزو من جدها بدون الإشارة إليها بأي حال من الأحوال حتى لا تتضرر، وبالفعل يذهب عمر إلى زوزو ويحذرها ولكنها لا تتجاوب معه وتخبره أنها ليست صغيرة.

وتقوم منى بالاتصال بأحمد وتعتذر له لكي يعيدها إلى المنزل وبالرغم من أنه تشرط عليها قليلًا إلا أنه أخبرها أنه سيأتي إليها بدون الدخول إلى المنزل، ويقوم ياسين بإخبار زوزو بأن والدته هي من أقدمت على الاعتذار لوالده وأخبرها أيضًا أن برنامج الذكاء الاصطناعي غيرها كثيرًا، وبينما تهم منى على الرحيل تخرج زوزو من غرفتها وتطرد أحمد وتطلب منه إرسال ورقة طلاق ابنتها، وتشعر منى بالسعادة وتخبر زوزو أن هذه هي المرة الأولى التي تشعر فيها بأن والدتها تنحاز لصفها كما تلومها على تحميلها كافة مسؤوليات أشقائها حينما كانت صغيرة وتعتذر لها زوزو.

تنجح هبة في إقناع ديجا بالخروج معها، وبينما ينتهيان من التسوق يذهبان لتناول الطعام ويران مصطفى برفقة فتاة ولكن مصطفى لا يشعر بالندم بل يعتذر للفتاة التي برفقته ويذهب إلى هبة ويتشاجر معها و"يعايرها" بأصلها ويتشاجر كذلك مع ابنته ديجا.

وخلال الحلقة ينتظر خالد حبيبته ريم تحت منزلها ومعه ورد وخاتم ولكنه يتفاجئ أنها تعود من الخارج برفقة شاب ويقوم هذا الشاب بتقبيل يدها فيشعر خالد بصدمة كبيرة، أما سيف فيتغير في معاملته كليًا مع زوجته وابنه ويحاول استيعاب طلباتهم، أما ياسمين فتتواصل مع علي بعدما رأته مع فتاة أخرى.

وخلال الحلقة يكتشف صانع رشدي بأنه به فيروس، ويقرر إعادته إلى ضبط المصنع، ولكن ينصحه صديقه بالتحدث معه أولًا، وبالفعل يتحدث معه ويكتشف تعلقه الكبير بزوزو وأنه رافض لتحديثات البرنامج التي تجبره على إقناع المستخدمين بالإعلانات، فيقرر المبرمج إعادته لضبط المصنع ولكن صديقه يحصل على نسخة من بيانات رشدي.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.