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أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة بالمجلس الوطني للاعتماد

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف قيادية بالمجلس الوطني للاعتماد.

 

وكشف الجهاز أن الوظائف المطلوبة تشمل ما يلي رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المعامل ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومدير عام الإدارة العامة لاعتماد جهات التفتيش ومدير عام الإدارة العامة للجودة الشاملة.

 

وأشار الجهاز إلى أن الأوراق المطلوبة تشمل ما يلي بيان حالة وظيفية معتمد من الموارد البشرية موضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى وتاريخ ومحل الميلاد والحالة الاجتماعية وتاريخ التعيين والدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم وتواريخها وتقارير الكفاية عن السنوات الأخيرة والدورات التدريبية ( نوعها – مدتها – مكانها ) والعلاوات التشجيعية والموقف من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية ومحل الإقامة الحالي واى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة أو شهادة خبرة تتضمن البيانات عالية بالنسبة لغيرهم.


• بيان عن ابرز انجازات المتقدم وإسهاماته فى مجال التخصص ومقترح التطوير وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الالى وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ( من أصل و7 صور و8 صورة شخصية )

 

وتقدم طلبات التقديم في العنوان التالي أبراج رياض المعادي 2 – الدور الثاني – كورنيش المعادي – القاهرة - مصر واخر موعد للتقديم 14 نوفمبر المقبل.

 

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الادارة العامة لنظم المعلومات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المجلس الوطني للاعتماد المركزي للتنظيم والادارة وظائف قيادية وظائف شاغرة

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