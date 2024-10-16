بعد تصدرها التريند بسبب برغم القانون، غفران محمد: الأب السند والأمان

مسلسل برغم القانون، أعربت الفنانة غفران محمد، عن سعادتها الكبيرة بردود أفعال الجمهور علي أغنية “قوم” والتي عرضت ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل برغم القانون"، بعد مشهد وفاة والد ليلى والتي تلعب دورها إيمان العاصي.

غفران محمد في مسلسل برغم القانون

وقالت غفران محمد في تصريح خاص لـ “فيتو”:" الحقيقة أنا متوقعة جدا أن الأغنية هتلمس الناس كلها لأن الأب هو السند والأمان، ومبسوطة جدا جدا من رد الفعل.

وعن تعاونها مع إيمان العاصي، قالت “غفران”: أنا وايمان اتعاملنا مع بعض لأول مرة بعد الأغنية وأنا بحبها جدا كفنانة واشادت بالاغنيه جدا

و أكدت غفران محمد على مشاركتها في دراما رمضان 2025، مع ياسمين صبري في مسلسل “ضل حيطة، موضحة:” بالنسبه لمسلسلى فى رمضان مع الجميله ياسمين صبرى ده هيكون مفاجأة كبيره للجمهور باذن الله..

وتألقت الفنانة غفران محمد بمشاركتها في مسلسل “برغم القانون” والذي تقوم ببطولته إيمان العاصي، حيث إنها قدمت أغنية “قوم” ضمن أحداث الحلقة 24 والتي عرضت أمس، وحظيت الأغنية برد فعل جيد من قبل الجمهور.

وأغنية “قوم” لغفران محمد من كلمات محمد شكري ومن ألحان مصطفى أبو زيد وتوزيع مصطفي الحلواني.

غفران محمد ولدت بمدينة الإسكندرية عام 1992، وكانت بدايتها عندما رشحها المخرج تامر حمزة في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي، كما أنها قدمت أغنية بتحلوي، بالإضافة إلي أغنيتها مع عمار شعاع “زي النهاردة”، من مسلسل قوت القلوب.

كما أن شاركت غفران محمد في مسلسل بابلو مع حسن الرداد وقدمت دور نورا، وشاركت أيضا مع أمير كرارة في مسلسل سوق الكانتو، بالإضافة إلي مشاركتها المميزة في مسلسل الأختيار 2.

وشاركت أيضا غفران محمد في فيلم في عز الضهر مع العالمي مينا مسعود.