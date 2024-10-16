أخبار الحوادث اليوم: حصيلة ضحايا حادث الدائري.. التحقيق مع 6 متهمين بواقعة تصوير مسلسل ميرفت أمين.. موعد استئناف عصام صاصا على حكم حبسه في القيادة تحت تأثير المخدر

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم الطريق الدائري الإقليمي الذي وقع بين 8 سيارات إلي 22 مصابا.

وضمت قائمة المصابين كلا من :

محمد جلال، 34 سنة، سحجات وكدمات وكسر باليد.

كريم مجدي، 34 سنة، سحجات وكدمات.

مجدي محمد، 64 سنة، اشتباه ارتجاج وكسر ضلع.

أحمد فهمي، 30 سنة، اشتباه كسر بالذراع وسحجات.

أماني محمد، 40 سنة، كدمات بالرأس.

نور محمد، 17 سنة، اشتباه كسر بالمشط.

ناهد أحمد، 24 سنة، كدمات متفرقة.

لمياء صفوت، 23 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكسور بالساقين.

شهد محمد، 19 سنة، اضطراب بدرجة الوعي.

عبد الحميد كمال 56 عاما ما بعد الارتجاج

أحمد عبد المنصف 26 عاما كسر بالساق اليسرى

مينا عاطف 28 خلع بالكتف

محمد صلاح 27 عامًا كسر بالوجه

محمد عبدالرؤوف 48 سحجات وكدمات

محمد مصطفى 25 عاما جروج وسحجات

مريم إبراهيم 17 عاما اشتباه كسر بالعمود الفقري

فاطمة طاهر 32 عاما اشتباه كسر الساق الأيمن

إيمان سعيد 21 عاما اشتباه كسر بالساق اليسرى

منار محمد 21 عاما خلع بالكتف الأيمن

دعاء جلال 29 عاما اشتباه كسر بالساق اليسري

صفاء رجب 21 عامًا اشتباه كسر بالضلوع

كارم محمد 24 عامًا اشتباه بالكاحل الأيسر.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 6 متهمين في واقعة تصوير مسلسل ميرفت أمين.



وقدمت الشئون القانونية بوزارة الداخلية مذكرة ضد القائمين على العمل السينمائي دون الحصول على التصاريح اللازمة والموافقة الأمنية.

ورودت معلومات لمباحث قسم شرطة البدرشين، بوجود أشخاص يرتدون زي الشرطة باستديو تصوير بقرية أبو صير، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن الاستديو يستخدم فى تصوير مشاهد مسلسل "جوما "بطولة الفنانة ميرفت أمين، أن المسؤولين عن الاستديو لم يحصلوا على الموافقات اللازمة لتصوير هذه المشاهد، بالإضافة لوجود أسلحة هيكيلة، وألقى القبض على عدد من الأشخاص.

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، إحالة أوراق مساعد حداد إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، وذلك لاتهامه بقتل والده بإلقاء مادة مشتعلة "بنزين" عليه، وقام بإشعال النيران به، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليويية، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير للنطق بالحكم.

حددت النيابة العامة 27 أكتوبر الجاري لنظر استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا على الحكم الصادر بحقه بالحبس 6 أشهر مع الشغل، بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر أمام محكمة جنايات القاهرة بزينهم.

وقال محمد حمودة، محامي مطرب المهرجانات عصام صاصا، أثناء مرافعته أمام محكمة زينهم في واقعة اتهام الأخير بدهس سائق على الطريق الدائري، إنه "تقاضى أتعابه من أصدقاء صاصا بسبب الظرف الذي يمر به"، مشيرًا إلى أن موكله "سلم نفسه للسلطات في الإمارات بإرادته ولم يقبض عليه

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مثيرة في قضية سرقة 1100 تابلت من مقر وزارة التربية والتعليم، بمدينة مبارك التعليمية، بمدينة السادس من أكتوبر، ومن ثم إحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة السرقة والاختلاس.



نجحت قوات الامن في ضبط المتهم محمود.م، عامل بوفيه في مدينة مبارك التعليمية، المتهم الأول، وعثر بحوزته على 840 ألف جنيه، و3 هواتف محمولة، الأول ماركة ريلمي والثاني ماركة أيفون والأخير سامسونج، وبمواجهة المتهم أفاد بارتكاب الواقعة في القضية المشار إليها بالاشتراك مع محمد.ج، صديقه سائق سيارة ملاكي، وأكد أن المبلغ المالي من متحصلات بيع أجهزة التابلت الخاصة بتلك الواقعة، وأن الهواتف المحمولة اشتراها من المبالغ المتحصل عليها من بيع أجهزة التابلت محل الواقعة.

شهدت منطقة الهرم حادثا مروعا بعدما أقبل شاب على القفز عاريا من الطابق التاسع، هربا من محاولة عشيقته وصديقتها تصويره عاريا لابتزازه.

قرارات النيابة في مصرع شاب سقط من علو

وتجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في الحادث، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.