30 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات أوبل كورسا فيس ليفت

سيارات أوبل، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات أوبل، أسعار سيارات أوبل كورسا 2025 بمصر بعد زيادة ما يقرب من 30 ألف جنيه في الأسعار، خلال شهر أكتوبر الجاري.

أسعار سيارات أوبل كورسا فيس ليفت

وأرسل الوكيل المحلي لسيارات أوبل، بيانًا رسميًّا لجميع الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار سيارات أول موديل 2025 في مصر بفئة واحدة كالتالي:

كورسا فيس ليفت GS Line: مليون و280 ألف جنيه بدلًا من مليون و249 ألفًا و990 جنيهًا بزيادة 30.100 ألف جنيه.

مواصفات محرك أوبل كورسا فيس ليفت

زودت سيارات اوبل بمحرك سعة 1200 سي سي 3 سلندرات تيربو بقوة إجمالية 130 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

وتستهلك السيارة وقود بواقع 4.6 لتر الي 5.6 لتر لكل 100 كم. ويمكن للسيارة التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 8.7 ثانية مع سرعة قصوى 208 كم في الساعة.

مواصفات وسائل أمان أوبل كورسا فيس ليفت



6 وسائد هوائية

– فرامل ABS وفرامل EBD

– فرامل ذكية

– نظام الثبات الإلكتروني

– تحذير الخروج من المسار

– التعرف على إشارات المرور

– التعرف على السرعة المحددة

– نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

– حساسات أمامية وخلفية