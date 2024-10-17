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اقتصاد

أسعار سيارات أوبل جراند لاند 2025 لشهر أكتوبر

سيارات
سيارات

سيارات أوبل، طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات أوبل، سيارات أوبل جراند لاند 2025 في السوق المحلي المصري بزيادات جديدة في الأسعار تصل نحو 70 ألف جنيه ومن المقرر تطبيقها خلال شهر أكتوبر الجاري.

 

ارتفاع أسعار سيارات أوبل جراند لاند 2025 في أكتوبر

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية أوبل كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات  أوبل جراند لاند 2025 كالتالي:

أول فئة هاي لاين غير متوفرة وآخر سعر لها مليون و699 ألفًا و990 جنيهًا.

ثاني فئة هاي لاين بلس غير متوفرة وآخر سعر لها في ديسمبر مليون و799 ألفًا و990 جنيهًا.

فئة توب لاين بلس مليون و920 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و849 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه.

 

مواصفات محرك سيارات أوبل جراند لاند

زودت سيارات أوبل بمحرك  1600 سي سي حقن مباشر للوقود بنزين بقوة 163 حصانًا، كما يأتي المحرك بعزم دوران 240 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات وتسارع في 8.6 ثانية وسرعة قصوى 200 كم في الساعة.

 


وتتميز السيارة بتصميم جريء جديد مع مقصورة خالية من المواد الصناعية السامة وشاشة عرض رقمية بالكامل. وتتحد الجماليات الرياضية للسيارة مع الخطوط الألمانية الدقيقة لتوفير حضور فريد على الطريق لجراند لاند الجديدة.

 

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اسعار سيارات ارتفاع اسعار الدوريات العالمية

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