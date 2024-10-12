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تقلبات جوية الـ48 ساعة المقبلة.. انخفاض بدرجات الحرارة.. شبورة مائية على الطرق ورياح نشطة.. أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وتحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا  على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائلا للبرودة اخر الليل وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 17-10-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 17 - 10 - 2024


انخفاض درجات الحرارة

ويستمر الانخفاض فى درجات الحرارة من 3:4درجات مئوية، وتشهد الأيام المقبلة سقوطا للأمطار الخفيفة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة يوم الخميس  على مناطق من السواحل  الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية  سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة  على مناطق من السواحل  الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، على فترات متقطعة
 

 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29:30

درجة الحرارة الصغرى:  21:20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27:26

درجة الحرارة الصغرى: 20:19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32:31

درجة الحرارة الصغرى: 24:22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30:31

درجة الحرارة الصغرى: 19:16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33:35

درجة الحرارة الصغرى:22:21
 

 

حالة الطقس الخميس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا  على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائلا للبرودة اخر الليل وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية على غرب البحر الابيض المتوسط فى هذه الشواطىء " الاسكندرية، العلمين، مطروح"، حيث تصل سرعة الرياح من 40:60كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3.5 متر


درجات الحرارة غدا الخميس  

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   21 والعظمى 29

العاصمة الإدارية: الصغرى 20 والعظمى 29

6 أكتوبر: الصغرى 20 والعظمى 28

بنها: الصغرى 21 والعظمى  28

الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 28

العلمين الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 20 والعظمى 28

سيوة: الصغرى 18   والعظمى 28

كاترين الصغرى 16 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 21 والعظمى 29

الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى  31

السويس: الصغرى 20 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 32

الفيوم: الصغرى 20  والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 19 والعظمى 31

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 30

سوهاج الصغرى  22 والعظمى 31

الأقصر الصغرى 23  والعظمى 34

أسوان: الصغرى 24 والعظمى 35

 

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