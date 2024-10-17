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اقتصاد

أسعار سيارات سيتروين C3 موديل 2025 بعد طرحها في مصر

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية، سيارات سيتروين C3 الجديدة موديل 2025، خلال شهر أكتوبر 2024 الجاري، بالسوق المصري بدون زيادة في أسعار السيارات، وثباتها بالرغم من ارتفاع الكثير من الموديلات الأخرى. 

 

أسعار سيارات سيتروين C3 الجديدة موديل 2025 

ووفر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيارات سيتروين ، داخل المعارض المصرية وتلاقي الحجوزات من قبل المواطنين، ونستعرض اسعارها في التقرير التالي:

يصل سعر الفئة الأولى فيل مليون و55 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

يصل سعر الفئة الثانية شاين مليون و190 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

 

مواصفات محرك سيارات سيتروين C3

زودت سيارات سيتروين بمحرك 1200 سي سي بقوة إجمالية 110 أحصنة وعزم دوران 205 نيوتن متر، وتنقل القوة للعجلات الأمامية بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، مزدوجة بالمصابيح العلوية.

 

 كما توجد مصابيح أخرى أسفل منها مباشرة بينما كشافات الشبورة في الأسفل. وتوجد شبكة تهوية صغيرة في الأعلى وأكبر قليلًا في الأسفل مع تصميم جانبي مميز بالأجزاء المطاطية الشهيرة السوداء من سيتروين في الجانبين التي تعطي سياراتها طابع مميز.

 

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