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اقتصاد

توقعات الفائدة بأميركا وآمال فوز ترامب تقودان الدولار للارتفاع

اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم

ارتفع الدولار، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع وسط رهانات على خفض تدريجي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتصاعد فرص فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين بعد أن أفسحت بيانات التضخم البريطانية الأضعف من المتوقع مجالا أمام بنك إنجلترا المركزي لخفض سعر الفائدة بوتيرة أكبر، كما وصل اليورو إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

 السياسة النقدية في الولايات المتحدة

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية تحول تركيز المستثمرين إلى المنافسة الانتخابية إضافة إلى مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنحو 0.2 بالمئة إلى 103.44 نقطة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 103.47 نقطة.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة أيضا إلى 1.0876 دولار، بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعا عند 1.0871 دولار.

اجتماع البنك المركزي الأوروبي

 

وسيتابع المستثمرون عن كثب اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.

وكان الجنيه الإسترليني أحد أكثر العملات الرئيسية تحركا إذ انخفض 0.5 بالمئة إلى 1.3008 دولار.

وهبطت العملة البريطانية إلى ما دون مستوى 1.30 دولار لأول مرة منذ 20 أغسطس، وذلك بعد بيانات أظهرت أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 1.7 بالمئة في سبتمبر أيلول من 2.2 بالمئة في أغسطس.

وكانت هذه أدنى قراءة للتضخم منذ أبريل 2021، وأقل من توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بتسجيله 1.9 بالمئة.

وعززت البيانات الرهان على خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة الشهر المقبل، وزادت من احتمال إجراء المزيد من الخفض في ديسمبر.

وصعد اليورو 0.4 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني إلى 83.63 بنس.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، يتوقع المتداولون بنسبة 97 بالمئة خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرار السياسة النقدية في السابع من نوفمبر، مع احتمال بنحو ثلاثة بالمئة بعدم حدوث أي تغيير، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 149.605 ين، وهو ليس ببعيد عن أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 149.98 ين، والذي كان الأقوى منذ الأول من أغسطس.

وهبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي اليوم الأربعاء مع تنامي الشكوك بشأن التحفيز الذي ستقدمه الصين، أكبر شريك تجاري للبلدين.

وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6663 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 12 سبتمبر، وبلغ في أحدث التداولات 0.6664 دولار، بانخفاض قدره 0.6 بالمئة.

وهبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.6041 دولار، وهو مستوى سجله آخر مرة في 19 أغسطس، وتراجع في أحد التداولات 0.3 بالمئة إلى 0.6062 دولار.

 

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