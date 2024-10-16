تأجيل محاكمة 3 متهمين بالشروع في قتل عامل بأوسيم

قررت محكمة الجيزة تأجيل محاكمة 3 متهمين بالشروع في قتل "عامل" والاعتداء عليه بالضرب مما تسبب في إحداث عاهة مستديمة له، وذلك إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل لسداد رسوم الدعوى المدنية.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 13768 لسنة 2023 جنح أوسيم، والمقيدة برقم 6578 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين "مروان.ع"، و"عبد الله.م"، و"محمد.ق" تهمة الاعتداء العمد على المجني عليه "عبد العزيز.م"، باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، ما تسبب في إصابات بالغة للمجني عليه، من بينها كسر بالعظم الجبهي، مثبت داخليًا بشريحة ومسامير، ونتج عنه نوبات صداع متكررة تُعتبر عاهة مستديمة تُقدر نسبتها بنحو 10%، وفق تقرير الطب الشرعي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات وسلاحًا أبيض "شومة" و"مطواة قرن غزال" دون ترخيص، واستخدموها في الاعتداء على المجني عليه بدون مبرر قانوني.